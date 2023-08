Gewapende man verschanst zich in woning in Sint-Gillis-Waas, speciale eenheden ter plaatse

In Sint-Gillis-Waas is de politie op dit moment met man en macht ter plaatse in de Stationstraat. Daar verschanst een gewapende man zich in zijn appartement. Het zou gaan om een Oekraïense man. De politie moest deze ochtend al verschillende keren langskomen op het adres omdat de man zich vreemd gedroeg. Nu dreigt hij ermee om mensen de keel over te snijden zodra ze een stap in zijn appartement zetten. De politie neemt de dreigementen ernstig en stuurde de grote middelen naar de Stationstraat. Ook de speciale eenheden zijn ter plaatse. Verschillende gezinnen in de buurt zijn intussen geëvacueerd. De betrokken man zou een oorlogsslachtoffer zijn en heeft een geschiedenis van mentale problemen.