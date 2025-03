Gevreesde verkeershinder blijft uit aan Mechelse Poort

De gevreesde verkeerschaos aan het kruispunt van de Mechelse Poort in Dendermonde is vanmorgen gelukkig uitgebleven. De eerste fase van de werken aan de Mechelse Poort is morgen ten einde. Om de overgang naar de tweede fase vlot te laten verlopen, zijn er vanmorgen enkele voorbereidingswerken gestart. Daardoor is er op de Mechelsesteenweg richting de Noordlaan maar één rijstrook beschikbaar. Er werd gevreesd voor lange files, maar dat viel dus al bij al mee. Zowel vanuit Appels als vanuit Baasrode was het tien minuten aanschuiven. Woensdag, wanneer de nieuwe fase start, kunnen de files wel weer wat langer zijn.