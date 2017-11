Nieuws Gevonden adresboekje in caravan 'De Reus' is van iemand anders

Er is ook heel wat te doen rond een adresboekje dat afgelopen weekend gevonden werd in de stacaravan van Chris B., die gezien wordt als De Reus van de Bende. Maar het boekje blijkt toch niet van hem te zijn. Een journalist van de krant De Morgen heeft het boekje gevonden in de verloederde caravan in Cerfontaines bij Namen. In het boekje uit 1984 staan adressen en telefoonnummers, onder meer uit Affligem, Erembodegem en Herdersem. De krant dacht eerst nog dat het boekje van De Reus was, maar uit onderzoek blijkt nu dat dat niet zo is. Het zou van een vroegere eigenaar van de caravan zijn. De caravan werd vroeger al eens doorzocht door speurders, en die hebben toen geen adresboekje gevonden.