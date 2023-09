Nieuws Gevangeniswezen: "Dendermonde moet altijd voorzien zijn op extra instroom"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Ja, op andere plekken zorgt de staking wel voor problemen, de politie moet op veel plaatsen bijspringen en activiteiten zoals wandelingen kunnen niet overal doorgaan. In Dendermonde is het vooral wachten tot de oude gevangenis na renovatie opnieuw kan open gaan, dat is gepland voor het voorjaar van 2024. Dan zouden er meteen 120 plaatsen kunnen bijkomen. Tot dan loert de overbevolking in de nieuwe gevangenis om de hoek.