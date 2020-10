Nieuws Gevangenispersoneel staakt nogmaals, onvrede over corona-aanpak blijft

Amper een week na de vorige actie heeft een deel van het gevangenispersoneel vanochtend alweer het werk neergelegd. Nu omdat gedetineerden die de gevangenis even mogen verlaten hebben, niet of onvoldoende getest worden op corona. De christelijke vakbond ACV wil met andere woorden dat er in de gevangenissen meer coronatesten voor handen zijn. Ook in de gevangenissen van Beveren en Dendermonde wordt er gestaakt.