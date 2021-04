Ook in Dendermonde komt er een nieuwe aanpak om in de toekomst meer regenwater op te vangen. De stad heeft daarvoor het zogeheten basishemelwaterplan goedgekeurd. Concreet gaat het om het plaatsen van gescheiden rioleringen, het ontharden van straten of wijken, het opvangen van hemelwater of het bufferen ervan. Het plan moet ervoor zorgen dat er minder kans is op overstromingen, en dat de streek ook beter voorbereid is om de gevolgen op te vangen van extreme hittegolven of van langdurige droogtes. De stad werkte voor het nieuwe plan samen met onder meer De Vlaamse Milieumaatschappij en met de Vlaamse Waterweg.