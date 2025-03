Geval van verkeersagressie in Sint-Niklaas: wagen ramt gevel in Parklaan

In Sint-Niklaas zou op de hoek van de Parklaan en de Grote Peperstraat zich deze namiddag een zwaar geval van verkeersagressie hebben voorgedaan. Een man reed er met zijn wagen tegen een gevel van een appartementsgebouw. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Getuigen zagen hoe twee mannen net na de feiten hevig aan het vechten waren. Er werden twee personen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Een derde persoon zat met ontbloot bovenlijf op de passagiersstoel van de wagen die in het gebouw was gereden. Het parket voert nu een onderzoek naar de zaak.