Gevaarlijke kermisattractie komt niet naar Lokeren

En we blijven nog even in het voetbal. Want de terugkeer van Antwerp op het hoogste niveau wordt niet overal op veel enthousiasme onthaald. Zo zal zo goed als overal waar het stamnummer 1 op bezoek komt de wedstrijd bestempeld worden als risicovol. Van onze twee streekploegen is het Sporting Lokeren dat The Great Old als eerste mag ontvangen, in het weekend van 16 en 17 september. Twee weekends later is Waasland-Beveren aan de beurt.