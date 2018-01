Nieuws Gevaarlijk stormtij doet overstromingsgebied in Kruibeke vollopen

De Schelde en haar zijrivieren, de Dender en de Durme, hebben vanmiddag te kampen gekregen met gevaarlijk stormtij. Dat komt door de combinatie van springtij met een noordwesterstorm op de Noordzee. Zo'n stormtij gaat dan gepaard met extreem hoge waterstanden. Daarom zijn de gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan in werking getreden. Die gebieden zullen het stijgende rivierwater opvangen, om op die manier wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden. Dat gebeurde ook in Kruibeke. Daar ligt het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van de hele keten, een gebied van zo'n 600 hectare. Maar ook in de overstromingsgebieden van Hamme, Berlare, Wichelen en Waasmunster is het Sigmaplan in werking getreden.