Gevaarlijk kruispunt R42/Plezantstraat Sint-Niklaas wordt volledig conflictvrij

Het dodelijk auto-ongeluk in Leefdaal, tien dagen geleden, is waarschijnlijk veroorzaakt door te hoge snelheid. De bestuurder, een jongen van 16 uit Sint-Niklaas, reed 100 kilometer per uur. Dat is dubbel zo snel als toegelaten. Het is nu ook duidelijk dat de bestuurder zelf het dodelijke slachtoffer is.