Geurhinder in Waasland door lek in naftatank bij TotalEnergies

Een groot lek in een van de koolwaterstoftanks van TotalEnergies in Zwijndrecht zorgt voor heel wat geurhinder in het Waasland. Duizenden liters nafta stroomden maandag uit een opslagtank op het terrein van Total Energies Olefins aan de Scheldedijk. Hoe het lek ontstaan is en hoe groot de schade is, dat is nog niet duidelijk. Maar de geur was wel tot kilometers ver te ruiken. Onder meer in Kruibeke, Melsele en Burcht was er een indringende benzinelucht. Een gespecialiseerde firma is bezig met het opkuisen van de gelekte brandstof en het saneren van de grond.