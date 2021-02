Gestolen voertuig crasht in Beveren, bestuurder probeert te vluchten en ramt politie

Op de E17 daar vlakbij is deze middag een zwaar ongeval gebeurd. Ter hoogte van Kruibeke, in de richting van Antwerpen is een bestelwagen op de file ingereden. De bestuurder knalde met het voertuig op de achterkant van een vrachtwagen. De chauffeur werd door de klap uit zijn voertuig geslingerd. De kans is groot dat hij geen veiligheidsgordel droeg. De man raakte zwaargewond. Door het ongeval waren er tijdelijk drie rijstroken versperd in de richting van de Kennedytunnel. Het verkeer kan enkel via de pechstrook passeren. Er was dan ook enorme verkeershinder en de wachttijden liepen hoog op. In de richting van Gent staat er een kijkfile.