De Orsi Academy, het opleidingscentrum voor robotchirurgie in Melle dat is opgericht door uroloog Alex Mottrie van het OLV-ziekenhuis in Aalst, gaat uitbreiden. Het trainingscentrum wil zo blijven investeren in de toekomst, want het ziet de vraag naar opleidingen in de robotchirurgie almaar toenemen. Zo is het aantal opleidingen er gestegen van 900 naar 3.500 in amper vijf jaar tijd. Een uitbreiding is dus noodzakelijk, ook om nieuwe technieken te kunnen testen, klinkt het. Orsi gaat nu met de gemeente bekijken hoe en onder welke voorwaarden het kan uitbreiden. Als alles goed gaat, zouden de werken volgend jaar van start kunnen gaan. Over twee jaar zou het extra gebouw dan ook in gebruik kunnen genomen worden.