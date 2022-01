Geschil rond aanleg ventweg creëert bizarre situatie in Grembergen

De brandweer van Melsele kreeg vandaag een wel heel speciale oproep. Het korps moest uitrukken om een kat vanonder de motorkap van een auto te bevrijden. De brandweer moest de auto uiteindelijk opkrikken en enkele stukken losvijzen zodat de kat langs de onderkant bevrijd kon worden. De kater hield niks over aan het avontuur en stelt het zeer goed. Het dier is naar alle waarschijnlijkheid in de Nieuwe Kerkstraat in Kruibeke in het motorgedeelte van de wagen gekropen en zo meegereisd naar de Nieuwlandstraat in Melsele, ruim 5 kilometer verderop. De kat werd tijdelijk opgengen door de winkelmedewerkers . De politie kwam later vandaag langs met een chiplezer om de eigenaars op te sporen en ze te herenigen met hun avontuurlijke kat .