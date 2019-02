Gert Vande Broek stopt na 25 jaar als hoofdcoach van Asterix Avo Beveren

In het grootschalig onderzoek naar fraude en zwart geld in het Belgische voetbal zijn onder andere ex-Lokerentrainer Peter Maes en Lokeren voorzitter Roger Lambrecht opnieuw ondervraagd. Maes moest zelf een nacht in de cel blijven. De verhoren kwamen er na de verklaringen van spijtoptant Veljkovic. Zo zou die verteld hebben dat Peter Maes minstens 480.000 euro zwart geld gekregen zou hebben. Maes is intussen wel opnieuw vrij onder voorwaarden. Bij de andere grote namen die opgeroepen werden voor verhoor, zaten onder meer Roger Lambrecht en voormalig keeperstrainer bij Lokeren Erwin Lemmens. Het is nog niet duidelijk of zij verhoord zijn als getuigen dan wel als mogelijke betrokkenen in het dossier.