Gert Vande Broek reageert: "Ik ben geschrokken van het beeld dat van mezelf wordt opgehangen"

Bondscoach Gert Vande Broek, ook sportief directeur bij Asterix AVO, reageert bij de collega's van Sporza voor het eerst op de aantijgingen van enkele ex-Yellow Tigers, in het Canvasprogramma 'Prijs van de winnaar'. In een statement zegt hij geschrokken te zijn van het beeld dat van hem opgehangen is.

"Ik vind het natuurlijk ontzettend jammer wat ik gisteren gezien en gehoord heb. Het geeft me de indruk dat dat het belangrijkste en enige gevoel is dat overblijft bij enkele Yellow Tigers na tien jaar van intense samenwerking op en naast het veld met heel veel - wil ik beklemtonen - ups en downs. Ik kan garanderen dat dat absoluut nooit de bedoeling was. Natuurlijk ben ik ook geschrokken van het beeld dat van mezelf werd opgehangen als coach en ook een beetje als mens. Maar na 24 heftige uren trek ik me vandaag toch een klein beetje op aan de vele spontane reacties van speelsters, publiek en de federatie. Ik kan alleen maar hopen dat die op een of andere manier ook een ander licht doen schijnen op deze zaak."