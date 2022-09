Gerry (57) kiest er zelf voor om in zijn garagebox te wonen in Beveren, en weigert hulp van het OCMW

Een man uit Beveren heeft er bewust voor gekozen om tijdelijk in zijn garagebox te wonen. Tot voor kort woonde hij in een huurhuisje in deelgemeente Haasdonk, maar de gronden worden onteigend, en dus moest hij er weg. Omdat hij op de private markt geen goedkoop alternatief vindt, heeft hij beslist om in een garagebox te leven. De gemeente wil de man helpen. Maar omdat de voorstellen van het OCMW hem niet aanstaan, gaat hij daar niet op in. Hij leeft liever koppig voort in zijn garage zonder water of elektriciteit. In principe mag je niet wonen in een garagebox, maar de politie ziet het voorlopig door de vingers.