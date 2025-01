Gerechtelijke politie rolt internationale bende op verdacht van tankkaartfraude

De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van het skimmen van tankkaarten. Ze zouden de gekopieerde kaarten gebruikt hebben om massaal te tanken en de brandstof vervolgens doorverkocht hebben. Na huiszoekingen in ons land en Roemenië zijn er in totaal 17 verdachten opgepakt. Het onderzoek begon nadat er een skimmingtoestel werd gevonden op een kaartlezer in een tankstation, waarna het parket van Oost-Vlaanderen de Federale Gerechtelijke Politie vroeg om dit verder te onderzoeken.