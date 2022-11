Over een dik uurtje is het zover. Dan spelen de Rode Duivels hun openingswedstrijd op het WK in Qatar. De tegenstander is Canada. Overal in de wereld zal de wedstrijd gevolgd worden. Want iedereen vraagt zich af hoe onze nationale ploeg voor de dag zal komen. Ook bij ons in de streek zal er gesupporterd worden. Op verschillende plaatsen staan er grote schermen en worden er fans verwacht. En dat is ook het geval in eventhall Radar in Lokeren. En daar staat Désirée De Caluwé voor ons. Désirée verwachten ze daar wat volk vanavond.