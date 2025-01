Geraardsbergse leerlingen komen te laat, of moeten noodgedwongen vroeger naar huis door gewijzigde treinregeling: "NMBS pleegde geen overleg"

De schooldirecteurs van de middelbare scholen in Geraardsbergen verzetten zich tegen de nieuwe dienstregeling van de NMBS. Die zorgt ervoor dat tientallen leerlingen later aankomen of vroeger moeten vertrekken van school om hun trein te halen. De Geraardsbergse scholen krijgen de steun van de burgemeesters van Geraardsbergen, Lierde en Pajottegem. Ook zij vinden niet kunnen dat de NMBS, zonder voorafgaand overleg, de dienstregeling heeft gewijzigd.