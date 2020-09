Woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere, bij Berlare, gaat voor een paar dagen in lockdown. Want ondertussen zijn al negen bewoners en personeelsleden positief getest op het coronavirus. Begin deze week bleek één bewoner besmet en daarop werd de hele afdeling getest. Daaruit blijkt dat er nog negen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Het gaat om vijf bewoners en vier medewerkers. De directie neemt daarom strengere maatregelen. Bezoek is al zeker tot maandag niet meer toegestaan. En alle bewoners en personeelsleden zijn de afgelopen uren getest op het virus.