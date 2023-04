In Antalya is momenteel het EK turnen aan de gang. Fien Enghels uit Geraardsbergen en de vier andere gymnasten van Belgym kwalificeerden zich met een 7e plaats in de teamcompetitie voor het WK, later dit jaar in Antwerpen. Ook tijdens de individuele oefening op de balk heeft Fien goed gescoord. Ze verovert een plaatsje op de toestelfinale van morgenmiddag.