Ik moet het u waarschijnlijk niet vertellen, maar het is vandaag de nationale feestdag. De dag waarop Leopold I in 1831 de eed aflegde als eerste koning van België, en ons land dus officieel is ontstaan. Traditioneel wordt die feestdag ingezet met het Te Deum. Elk jaar opnieuw wordt dat met tal van festiviteiten gevierd. En dat is ook in Geraardsbergen niet anders.