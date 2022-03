Kleding- en schoenenretailer Torfs uit Sint-Niklaas heeft voor de elfde keer het 'Great Place To Work'-certificaat gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven waar het personeel een hoge tevreden is over de werkgever. Naast de erkenning als Great Place to Work behaalt Torfs ook de tweede plaats in de lijst van Best Workplaces in de categorie van grote bedrijven en ontvangt het bedrijf de award voor Corporate Sustainability, een speciale prijs voor duurzaamheid.