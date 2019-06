Geraardsbergen: Sluiting openluchtzwembad leidt tot klacht bij gouverneur

Het kwik is vandaag over de 31 graden gegaan, en dat was eraan te merken in de recreatiedomeinen in onze streek. Jong en oud zoekt verkoeling op in het water, en dus zetten de domeinen extra redders in. Die zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Terwijl ze wel vaker moeten ingrijpen, zeggen ze zelf. Omdat heel wat ouders hun kinderen gewoon niet goed in het oog houden.