Nog in Geraardsbergen is de herontwikkeling van Den Bleek een volgende fase ingegaan. De site, waar tot 2019 ook het openluchtzwembad gevestigd was, moet een groene oase worden in de stad. Ontmoeting, sport en spel voor jong en oud moet daar centraal staan. Het terrein is al volledig onthard. Het stadsbestuur wil nu zo snel mogelijk een aannemer aanstellen, zodat de werken kunnen van start gaan.