Een gruwelijke vondst dan in een bouw-container in Aaigem, een deelgemeente van Erpe-Mere. Daar werden huiden aangetroffen van pony's. In de bouwcontainer werden deze twee huiden van gevonden van pony's die recent geslacht zijn. De dieren zijn op een zeer professionele manier gestroopt. De huiden zijn in één stuk en intact, en de identificatiechip werd zorgvuldig verwijderd. De politie wil te weten komen of er iemand in de buurt zijn pony's kwijt is. En misschien is er wel iemand die toevallig iets vreemds heeft gezien ter hoogte van de bouwcontainer in Aaigem. Daarom wordt er gevraagd om contact op te nemen.