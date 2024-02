Geraardsbergen krijgt er 15 laadpalen bij

Guy Rottiers, de man uit Baasrode die elke zomer wordt geteisterd door knijten, tekent beroep aan tegen de uitspraak van de vrederechter. Die oordeelde vorige week dat het niet kan worden aangetoond dat de Vlaamse Waterweg de schuldige is van de knijtenplaag. Die legde enkele jaren geleden ontpolderingsgebieden aan in Hamme, vlakbij Baasrode. Volgens verschillende bewoners is de overlast van de kleine, vervelende vliegjes dan begonnen. Er zijn ook klachten uit andere Scheldegemeenten waar wordt ontpolderd, zoals in Kruibeke en Schellebelle. De vrederechter legde de klacht van de man naast zich neer. Nu gaat hij dus in beroep.