Het Klapsalon, dat is naam van een nieuw forum in Lebbeke voor anderstaligen die hun Nederlands willen oefenen. Twee keer per maand komen 13 vrijwilligers samen in de bibliotheek van Lebbeke om anderstaligen te helpen hun Nederlands te verbeteren. Dat gebeurt door simpele spelletjes of een gesprek over dagdagelijkse bezigheden. Vanmorgen kwam het Klapsalon voor het eerst bijeen.