Geraardsbergen en Erpe-Mere vragen doortocht Tour de France 2019

Geraardsbergen en Erpe-Mere willen dat hun stad en gemeente een doortocht krijgen in de Ronde van Frankrijk van 2019. Beide burgemeesters hebben daarvoor een brief gestuurd naar de organisatie van de Tour. Geraardsbergen wil zo de mythische Muur in de Tour, in Erpe-Mere willen ze de passage ter ere van Lucien Van Impe.