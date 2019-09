Geraardsbergen: Eerste secundaire Freinetschool in Denderstreek van start

Ook voor de secundaire scholen was het vandaag verzamelen geblazen, en wat blijkt : het Freinetonderwijs blijft aan populariteit winnen. Vandaag openden in onze provincie maar liefst 4 nieuwe middelbare Freinetscholen de deuren. En daarmee stijgt hun aantal in Oost-Vlaanderen van 3 naar 7. Eén van die nieuwe scholen ligt in Geraardsbergen, de eerste in de Denderstreek. En daarvoor komen ze van ver. Sommige leerlingen komen zelfs speciaal vanuit Vlaams-Brabant naar deze nieuwe school.