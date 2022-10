Geraardsbergen: Deel van winkelstraat even geëvacueerd na gaslek

De hele dag werden in verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen in de streek scholieren ondergedompeld in de wereld van de zorg. Met deze zorgberoepenrally willen ziekenhuizen jongeren warm maken voor een job in de zorgsector. Want vers bloed is dringend nodig. De sector kampt met een groot tekort. Het is dan ook een zwaar en veeleisend beroep. Om die druk wat af te nemen, start het VITAZ-ziekenhuis binnenkort met een nieuw beroep: de zorgondersteuner. Een zorgondersteuner wordt de rechterhand van de verpleegkundige. Hij of zij helpt bij medische, logistieke en administratieve zaken. Een diploma is niet nodig, je moet vooral gemotiveerd zijn.