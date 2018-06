Geraardsbergen: Buurtbewoners wakker gehouden door opstartende treinen

Er zijn vorig jaar opnieuw minder kinderen geboren in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. In de loop van 2017 zijn er in Oost-Vlaanderen 14.890 baby's ter wereld gekomen. Het jaar voordien waren dat er nog 15.227. Een daling van ruim 2 procent dus. Overal daalt het aantal geboortes en de daling is het sterkst in de provincie West-Vlaanderen met 4,5 procent minder geboortes. De daling heeft vooral te maken met het feit dat er dit jaar minder vrouwen zijn met een leeftijd tussen de 20 en 25 jaar en tussen 30 en 35 jaar. En opmerkelijk: voor het eerst brengen vrouwen tussen 25 en 30 jaar zelfs minder kinderen ter wereld dan vrouwen tussen 30 en 35 jaar.