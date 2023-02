Geraadsbergse bakker bakt 4.000 krakelingen voor zondag: "Je moet ze kunnen gooien als een frisbee"

Eindigen doen we in Geraardsbergen. Want staat daar na drie jaar afwezigheid het Krakelingenfeest op het programma, met de bekende Krakelingenworp, het Visjesdrinken en de Tonnekesbrand. In 2020 werd het dubbelfeest afgelast door het stormweer, nadien strooide het coronavirus roet in het eten. Nu is Geraardsbergen klaar voor een zorgeloze editie. Met honderden kostuums en natuurlijk duizenden vers gebakken mastellen.