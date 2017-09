In Beveren is er nog altijd geen definitieve beslissing genomen of de musical van Studio 100 op de terreinen van Katoen Natie in de haven mag doorgaan. Het schepencollege kwam vandaag bijeen, maar hakte de knoop nog niet door.Wat wel al zeker is, is dat als de musical bij Katoen Natie mag doorgaan, dat onder zeer strenge voorwaarden zal zijn. De cel Veiligheid van de provincie Oost-Vlaanderen gaf een negatief advies omdat de musical zal gespeeld worden in een gebied waar ook chemische bedrijven gevestigd zijn. De burgemeester van Beveren gaf eerder in het TV OOST Nieuws al aan dat hij vindt dat het wel moet kunnen. Wordt vervolgd dus.