Nieuws Genietroepen ook op zoek naar vers bloed

En wie zich aangesproken voelt, de genietroepen in Burcht, op de grens met Kruibeke, zijn nog op zoek naar vers bloed. Vanmiddag was er een jobdag en daar hadden zich al 47 kandidaten voor opgegeven. Ook zij konden meegenieten van de spectaculaire oefeningen die het leger daar nu aan het uitvoeren is. De Genietroepen van het 11e Bataljon hebben momenteel 14 vacatures openstaan: 2 voor de gevechtsgenie, 5 voor de constructiegenie en 2 voor de opleiding tot paracommando. Het ministerie van Defensie zoekt dit jaar in totaal zelfs zo'n 1.160 kandidaten voor het leger. Verder hoopt defensie ook het aantal vrouwen in legeruniform te doen stijgen naar 10 procent.