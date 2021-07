In Baasrode rijden dit weekend voor het eerst in ruim twee jaar de bekende stoomtreinen uit. Want na een lange coronapauze kan vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs opnieuw bezoekers ontvangen. Zondag is de eerste rit. En het is meteen dubbel feest, want de Helena rijdt opnieuw uit. Een antieke stoomtrein, oorspronkelijk gebouwd in 1927, die na een lange restauratie klaar is voor de dienst.