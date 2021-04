De dagelijkse coronacijfers blijven nu toch al een paar dagen de goeie richting uitgaan. In totaal liggen er tegenover gisteren 10 coronapatiënten minder in het ziekenhuis. Die daling is het grootst in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar gaan ze van 67 naar 61 patiënten. Maar ook in Sint-Niklaas en Zottegem zakken de cijfers opnieuw.. Enkel in het AZ Sint-Blasius is er een lichte stijging te zien, ook op de dienst Intensieve Zorg. In totaal hebben nog steeds 48 patiënten extra zorgen nodig in onze ziekenhuizen.