Gemor om geknipte straten in Beveren: "Nochtans goedgekeurd door bijna voltallige gemeenteraad"

Goed nieuws voor automobilisten die via Dendermonde moeten rijden, want na ruim een half jaar wegenwerken, is de Noordlaan terug open voor het verkeer. De belangrijke verbindingsweg aan de rand van de stad kreeg een aangepast wegtraject ter hoogte van het kruispunt met de De Bruynlaan en de Veerstraat. Dat was lange tijd een gevaarlijk zwart verkeerspunt in de stad. Voetgangers en fietsers hebben er nu een afgescheiden zone, zo kan er op een veiligere manier naar het stadscentrum en de Scheldedijk gefietst worden. Auto's kunnen langs het kruispunt de De Bruynlaan niet meer in. Het nieuwe kruispunt laat enkel verkeer rechts in en rechts uit toe.