De opnamecijfers in de ziekenhuizen in onze streek zakken opnieuw naar de situatie zoals die was voor het weekend. De afgelopen dagen waren de cijfers weer lichtjes gestegen, maar nu dalen ze weer. In alle regionale ziekenhuizen daalt het aantal opgenomen coronapatiënten of blijft hun aantal gelijk. Die situatie trekt zich ook door op de afdelingen intensieve zorg. Op dit moment liggen er nog 130 coronaptiënten in onze ziekenhuizen. 41 van hen hebben extra zorgen nodig.