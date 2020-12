Nieuws Gemiddeld aantal coronadoden toont lichte stijging

Dat de strenge maatregelen wel nog altijd broodnodig zijn, dat bewijzen de cijfers in ons land. Het aantal mensen dat overlijdt aan corona is nog altijd aan het stijgen, net al het aantal besmettingen. Het effect op de ziekenhuizen is wel wat minder voelbaar. In onze regio is het aantal opnames opnieuw wat afgenomen. In onze ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 185 COVID-patiënten opgenomen, dat zijn er 13 minder dan vrijdag. 25 van hen hebben intensieve verzorging nodig, dat is er wel 1 meer dan vrijdag. De grootste daling doet zich voor in Aalst, daar hebben 9 patiënten de COVID-afdelingen verlaten. In het AZ Nikolaas zijn er nog 53 patiënten, van wie 6 op intensieve. In Dendermonde en Zottegem blijft de bezetting nagenoeg gelijk aan die van vrijdag.