Gemeenteraden almaar meer ook online te volgen, Beveren start er nu mee

In de helft van de steden en gemeenten in onze regio kan je de gemeenteraden online meevolgen via livestream. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. Het gaat dan over livestreams mét beeld, welteverstaan. Alle gemeenten zijn sowieso verplicht om de geluidsopnames van de zittingen openbaar te maken. Dat ook camera's hun intrede hebben gedaan in de raadzalen, is in vele gevallen een gevolg van corona. In Beveren wordt de gemeenteraad vanavond voor de eerste keer live uitgezonden.