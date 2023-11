Storm Ciarán heeft twee dodelijke slachtoffers geëist in onze provincie. In Zwijnaarde bij Gent stierf een kind van vijf jaar nadat hij onder een zware tak terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een speelpleinwerking van de stad. Hoe het komt dat de kinderen buiten aan het spelen waren tijdens de storm, wordt nu onderzocht. En in het Citadelpark kwamen twee wandelaars onder een omgewaaide boom terecht. Een Duitse vrouw van 64 overleefde dat niet. Dat gebeurde rond half één deze middag, wanneer storm Ciarán z'n piek bereikte. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse. Maar voor één van de wandelaars kwam alle hulp te laat. Een andere wandelaar, de dochter van het slachtoffer, liep een beenbreuk op. Het parket heeft een expert aangesteld om het incident te onderzoeken. Het KMI had nochtans opgeroepen om parken en bossen te vermijden. Maar volgens de politie van Gent is het Citadelpark zo groot dat het onmogelijk is om alle publiek te weren.