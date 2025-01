Gemeenteraadslid Frans Wymeersch van Vlaams Belang Sint-Niklaas uit partij gezet

Frans Wymeersch is door zijn partij Vlaams Belang uit de fractie van de gemeenteraad geschrapt. Wymeersch is 72 en zetelde 36 in de gemeenteraad. Volgens lokaal voorzitter Filip Brusselmans is er na interne strubbelingen met Wymeersch een vertrouwensbreuk ontstaan waardoor samenwerken niet meer mogelijk was. Zo volgde hij niet meer de partijlijn en stemde anders dan was afgesproken binnen de lokale fractie. Wymeersch gaat in beroep tegen de beslissing en hoopt op eerherstel. Sowieso zal hij als onafhankelijke blijven zetelen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas.