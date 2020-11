Gemeenteraadslid doet oproep: "Maak van Berlare een lichtstad!"

Om af te sluiten vandaag gaan we nog even flink griezelen. Het was gisteren namelijk Halloween. Leuke feestjes of tochten zaten er dit jaar door corona jammer genoeg niet in. Maar wij nemen je toch even mee naar de Spieveldstraat in Sint-Niklaas. Daar woont heks Rita. Al bijna tien jaar lang versiert ze haar huis rond Halloween met met honderden skeletten, zombies en andere gruwelijke dingen. En voor het TV Oost Nieuws gingen de deuren van haar spookhuis toch even open.