Gemeenteraad Zwijndrecht blijft bij beslissing om te fuseren

In Beveren bereiden ze zich dus al volop voor op gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente. Maar in Zwijndrecht blijven sommige partijen zich verzetten tegen de fusie. Maar ondanks verschillende pogingen blijft een meerderheid in de gemeenteraad toch voorstander van de fusie met Beveren en Kruibeke. Dat werd gisteravond nog eens duidelijk. Burgemeester André Van de Vyver wou de fusie opnieuw tegenhouden, maar hij kon niet genoeg raadsleden overtuigen. Als de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de fusie bekrachtigt, dan zal op 1 januari 2025 de fusie officieel plaatsvinden. Voorlopig zal de grootste gemeente van Vlaanderen Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht heten, en een kleine 90.000 inwoners tellen. Of die naam behouden blijft, is nog een groot vraagteken.