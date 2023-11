Gemeenteraad Kruibeke kan vanavond fusie met Beveren en Zwijndrecht goedkeuren

De 76-jarige vrouw Erpe-Mere die sinds gisterenmiddag vermist is, is zopas dood teruggevonden in Aaigem. Een voorbijgangster zou de vrouw gevonden hebben in een beek, op nog geen kilometer van de plaats waar ze het laatste gezien is. De vrouw verliet gisterenmiddag het tehuis waar ze verbleef, maar ze keerde niet terug. Meer dan 24 uur lang was ze vermist. Wellicht raakte ze gedesoriënteerd.