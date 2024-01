Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Wichelen: 26 woningen bedreigd

In Geraardsbergen worden verschillende bewoners geëvacueerd. De straten staan blank en het water loopt tot in de huizen. George De Doncker is één van de geëvacueerde bewoners. In zijn huis staat het water zo'n 20 cm hoog, de vrouw van George is met een bootje naar een veilige plaats gebracht. De getroffen bewoners worden opgevangen door vrienden en familie of kunnen terecht in een nabijgelegen school. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!