Gemeentegrensoverschrijdend plan voor doorgaand vrachtverkeer in het Waasland

Op de parallelweg 'Burchtakker, naast de E34 in Stekene heeft zich donderdagavond rond half zes een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Een kleine personenwagen en een minibusje zijn er in een bocht frontaal op elkaar gereden. De brandweer, twee ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse om de twee inzittenden uit de auto te ontzetten. Een van hen raakte zwaargewond, de andere liep minder ernstige verwondingen op. De bestuurder van het minibusje bleef als bij wonder ongedeerd. Door het ongeval was de drukke parallelweg een hele tijd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Het is niet de eerste keer dat er zich op deze plaats een zwaar ongeval voordoet.