Gemeentebestuur Merelbeke weigert E. Aalst: "Infrastructuur niet geschikt"

Nog eens een nieuwe aflevering in de soap rond Eendracht Aalst. Want de club moet nu dan toch op zoek naar een nieuwe thuishaven. Nadat de stad Aalst de club uit het Pierre Cornelisstadion zette, zegt nu ook de gemeente Merelbeke dat de club niet welkom is op de velden van Anatolia Gent in Merelbeke. Dat heeft het gemeentebestuur zopas bekend gemaakt op een persmoment. Burgemeester Filip Thienpont (cd&v) en sportschepen Egbert Lachaert (Blauw) vinden dat een club als Eendracht Aalst niet in Merelbeke moet komen spelen. De toegang wordt verboden door middel van een burgemeestersbesluit dat unaniem is goedgekeurd door het voltallige College. Ook de brandweer en de lokale politie ondersteunen het besluit. Aalst moet in Aalst blijven, zo klinkt het. Ze roepen ook een aantal veiligheidsoverwegingen in om hun beslissing te staven. De infrastructuur in Merelbeke is niet geschikt voor een ploeg zoals Aalst te huisvesten, en de buurt kan een toestroom van supporters niet aan. De competitie in eerste provinciale begint over enkele weken, het ziet ernaar uit dat Eendracht Aalst niet van start zal kunnen gaan. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws van 18u30.